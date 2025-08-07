Devises / OBDC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OBDC: Blue Owl Capital Corporation
14.00 USD 0.16 (1.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OBDC a changé de 1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.80 et à un maximum de 14.03.
Suivez la dynamique Blue Owl Capital Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBDC Nouvelles
- Blue Owl Capital: Still A Solid BDC But NAV Is Trending Down (NYSE:OBDC)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Clear Street initiates Buy rating on Blue Owl Capital Corp. stock with $15 target
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- Blue Owl Capital: Hard For Me To Turn Bullish Right Now (NYSE:OBDC)
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Blue Owl Capital stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Blue Owl Capital updates credit facility diligence procedures with amendment
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- BDC Weekly Review: BDC Earnings Deluge
- Blue Owl Capital Stock: 108% Coverage, Strong NII Growth, NAV Discount (NYSE:OBDC)
- My 5% Rule: The Easiest Retirement Investing Strategy I'll Ever Share
- Hunting For Cheap Dividends, Yields 10.4%: Blue Owl Capital Stock (NYSE:OBDC)
- Blue Owl Capital's Q2 Earnings Beat on Strong Investment Results
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
13.80 14.03
Range Annuel
12.11 15.73
- Clôture Précédente
- 13.84
- Ouverture
- 13.87
- Bid
- 14.00
- Ask
- 14.30
- Plus Bas
- 13.80
- Plus Haut
- 14.03
- Volume
- 4.094 K
- Changement quotidien
- 1.16%
- Changement Mensuel
- -1.89%
- Changement à 6 Mois
- -4.57%
- Changement Annuel
- -3.71%
20 septembre, samedi