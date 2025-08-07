Moedas / OBDC
OBDC: Blue Owl Capital Corporation
13.71 USD 0.04 (0.29%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OBDC para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.67 e o mais alto foi 13.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Blue Owl Capital Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.67 13.77
Faixa anual
12.11 15.73
- Fechamento anterior
- 13.75
- Open
- 13.74
- Bid
- 13.71
- Ask
- 14.01
- Low
- 13.67
- High
- 13.77
- Volume
- 146
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- -3.92%
- Mudança de 6 meses
- -6.54%
- Mudança anual
- -5.71%
