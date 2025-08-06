Валюты / OBDC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OBDC: Blue Owl Capital Corporation
13.69 USD 0.04 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OBDC за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.61, а максимальная — 13.82.
Следите за динамикой Blue Owl Capital Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OBDC
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Clear Street initiates Buy rating on Blue Owl Capital Corp. stock with $15 target
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- Blue Owl Capital: Hard For Me To Turn Bullish Right Now (NYSE:OBDC)
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Blue Owl Capital stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Blue Owl Capital updates credit facility diligence procedures with amendment
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- BDC Weekly Review: BDC Earnings Deluge
- Blue Owl Capital Stock: 108% Coverage, Strong NII Growth, NAV Discount (NYSE:OBDC)
- My 5% Rule: The Easiest Retirement Investing Strategy I'll Ever Share
- Hunting For Cheap Dividends, Yields 10.4%: Blue Owl Capital Stock (NYSE:OBDC)
- Blue Owl Capital's Q2 Earnings Beat on Strong Investment Results
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Blue Owl Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OBDC)
- Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Owl Rock Capital earnings matched, revenue topped estimates
Дневной диапазон
13.61 13.82
Годовой диапазон
12.11 15.73
- Предыдущее закрытие
- 13.73
- Open
- 13.69
- Bid
- 13.69
- Ask
- 13.99
- Low
- 13.61
- High
- 13.82
- Объем
- 7.652 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -4.06%
- 6-месячное изменение
- -6.68%
- Годовое изменение
- -5.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.