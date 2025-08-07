KurseKategorien
OBDC
OBDC: Blue Owl Capital Corporation

13.84 USD 0.09 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OBDC hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.67 bis zu einem Hoch von 13.92 gehandelt.

Tagesspanne
13.67 13.92
Jahresspanne
12.11 15.73
Vorheriger Schlusskurs
13.75
Eröffnung
13.74
Bid
13.84
Ask
14.14
Tief
13.67
Hoch
13.92
Volumen
3.022 K
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
-3.01%
6-Monatsänderung
-5.66%
Jahresänderung
-4.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K