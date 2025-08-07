Währungen / OBDC
OBDC: Blue Owl Capital Corporation
13.84 USD 0.09 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OBDC hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.67 bis zu einem Hoch von 13.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Owl Capital Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OBDC News
- Blue Owl Capital: Still A Solid BDC But NAV Is Trending Down (NYSE:OBDC)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- The Worst Setup For BDCs In Years
- Clear Street initiates Buy rating on Blue Owl Capital Corp. stock with $15 target
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- Blue Owl Capital: Hard For Me To Turn Bullish Right Now (NYSE:OBDC)
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Blue Owl Capital stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Blue Owl Capital updates credit facility diligence procedures with amendment
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- BDC Weekly Review: BDC Earnings Deluge
- Blue Owl Capital Stock: 108% Coverage, Strong NII Growth, NAV Discount (NYSE:OBDC)
- My 5% Rule: The Easiest Retirement Investing Strategy I'll Ever Share
- Hunting For Cheap Dividends, Yields 10.4%: Blue Owl Capital Stock (NYSE:OBDC)
- Blue Owl Capital's Q2 Earnings Beat on Strong Investment Results
- OBDC Trades At A -6.25% Discount To NAV, While Producing A Double Digit Dividend Yield
- The Near-Perfect 7% Income Portfolio: My Blueprint For Financial Freedom
- Blue Owl Capital Corporation (OBDC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
13.67 13.92
Jahresspanne
12.11 15.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.75
- Eröffnung
- 13.74
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Tief
- 13.67
- Hoch
- 13.92
- Volumen
- 3.022 K
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- -3.01%
- 6-Monatsänderung
- -5.66%
- Jahresänderung
- -4.81%
