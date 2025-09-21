Dövizler / NWTNW
NWTNW: NWTN Inc - Warrant
0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWTNW fiyatı bugün 7.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0376 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0436 aralığında işlem gördü.
NWTN Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0376 0.0436
Yıllık aralık
0.0110 0.1873
- Önceki kapanış
- 0.0397
- Açılış
- 0.0393
- Satış
- 0.0425
- Alış
- 0.0455
- Düşük
- 0.0376
- Yüksek
- 0.0436
- Hacim
- 43
- Günlük değişim
- 7.05%
- Aylık değişim
- -20.11%
- 6 aylık değişim
- 60.98%
- Yıllık değişim
- 29.18%
21 Eylül, Pazar