FiyatlarBölümler
Dövizler / NWTNW
Geri dön - Hisse senetleri

NWTNW: NWTN Inc - Warrant

0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NWTNW fiyatı bugün 7.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0376 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0436 aralığında işlem gördü.

NWTN Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0376 0.0436
Yıllık aralık
0.0110 0.1873
Önceki kapanış
0.0397
Açılış
0.0393
Satış
0.0425
Alış
0.0455
Düşük
0.0376
Yüksek
0.0436
Hacim
43
Günlük değişim
7.05%
Aylık değişim
-20.11%
6 aylık değişim
60.98%
Yıllık değişim
29.18%
21 Eylül, Pazar