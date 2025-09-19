クォートセクション
NWTNW: NWTN Inc - Warrant

0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NWTNWの今日の為替レートは、7.05%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0376の安値と0.0436の高値で取引されました。

NWTN Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0376 0.0436
1年のレンジ
0.0110 0.1873
以前の終値
0.0397
始値
0.0393
買値
0.0425
買値
0.0455
安値
0.0376
高値
0.0436
出来高
43
1日の変化
7.05%
1ヶ月の変化
-20.11%
6ヶ月の変化
60.98%
1年の変化
29.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K