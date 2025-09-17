КотировкиРазделы
Валюты / NWTNW
Назад в Рынок акций США

NWTNW: NWTN Inc - Warrant

0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NWTNW за сегодня изменился на 7.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0376, а максимальная — 0.0436.

Следите за динамикой NWTN Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0376 0.0436
Годовой диапазон
0.0110 0.1873
Предыдущее закрытие
0.0397
Open
0.0393
Bid
0.0425
Ask
0.0455
Low
0.0376
High
0.0436
Объем
43
Дневное изменение
7.05%
Месячное изменение
-20.11%
6-месячное изменение
60.98%
Годовое изменение
29.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.