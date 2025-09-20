CotationsSections
NWTNW: NWTN Inc - Warrant

0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NWTNW a changé de 7.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0376 et à un maximum de 0.0436.

Suivez la dynamique NWTN Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0376 0.0436
Range Annuel
0.0110 0.1873
Clôture Précédente
0.0397
Ouverture
0.0393
Bid
0.0425
Ask
0.0455
Plus Bas
0.0376
Plus Haut
0.0436
Volume
43
Changement quotidien
7.05%
Changement Mensuel
-20.11%
Changement à 6 Mois
60.98%
Changement Annuel
29.18%
20 septembre, samedi