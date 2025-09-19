KurseKategorien
NWTNW: NWTN Inc - Warrant

0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NWTNW hat sich für heute um 7.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0376 bis zu einem Hoch von 0.0436 gehandelt.

Verfolgen Sie die NWTN Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0376 0.0436
Jahresspanne
0.0110 0.1873
Vorheriger Schlusskurs
0.0397
Eröffnung
0.0393
Bid
0.0425
Ask
0.0455
Tief
0.0376
Hoch
0.0436
Volumen
43
Tagesänderung
7.05%
Monatsänderung
-20.11%
6-Monatsänderung
60.98%
Jahresänderung
29.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K