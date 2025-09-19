Währungen / NWTNW
NWTNW: NWTN Inc - Warrant
0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NWTNW hat sich für heute um 7.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0376 bis zu einem Hoch von 0.0436 gehandelt.
Verfolgen Sie die NWTN Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0376 0.0436
Jahresspanne
0.0110 0.1873
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0397
- Eröffnung
- 0.0393
- Bid
- 0.0425
- Ask
- 0.0455
- Tief
- 0.0376
- Hoch
- 0.0436
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- 7.05%
- Monatsänderung
- -20.11%
- 6-Monatsänderung
- 60.98%
- Jahresänderung
- 29.18%
