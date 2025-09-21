QuotazioniSezioni
NWTNW: NWTN Inc - Warrant

0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NWTNW ha avuto una variazione del 7.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0376 e ad un massimo di 0.0436.

Segui le dinamiche di NWTN Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0376 0.0436
Intervallo Annuale
0.0110 0.1873
Chiusura Precedente
0.0397
Apertura
0.0393
Bid
0.0425
Ask
0.0455
Minimo
0.0376
Massimo
0.0436
Volume
43
Variazione giornaliera
7.05%
Variazione Mensile
-20.11%
Variazione Semestrale
60.98%
Variazione Annuale
29.18%
21 settembre, domenica