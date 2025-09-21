Valute / NWTNW
NWTNW: NWTN Inc - Warrant
0.0425 USD 0.0028 (7.05%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NWTNW ha avuto una variazione del 7.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0376 e ad un massimo di 0.0436.
Segui le dinamiche di NWTN Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0376 0.0436
Intervallo Annuale
0.0110 0.1873
- Chiusura Precedente
- 0.0397
- Apertura
- 0.0393
- Bid
- 0.0425
- Ask
- 0.0455
- Minimo
- 0.0376
- Massimo
- 0.0436
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- 7.05%
- Variazione Mensile
- -20.11%
- Variazione Semestrale
- 60.98%
- Variazione Annuale
- 29.18%
21 settembre, domenica