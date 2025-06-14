Dövizler / NSP
NSP: Insperity Inc
50.38 USD 1.06 (2.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NSP fiyatı bugün -2.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.28 ve Yüksek fiyatı olarak 51.66 aralığında işlem gördü.
Insperity Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NSP haberleri
Günlük aralık
50.28 51.66
Yıllık aralık
45.08 95.98
- Önceki kapanış
- 51.44
- Açılış
- 51.66
- Satış
- 50.38
- Alış
- 50.68
- Düşük
- 50.28
- Yüksek
- 51.66
- Hacim
- 961
- Günlük değişim
- -2.06%
- Aylık değişim
- -7.85%
- 6 aylık değişim
- -43.20%
- Yıllık değişim
- -42.63%
21 Eylül, Pazar