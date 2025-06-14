Валюты / NSP
NSP: Insperity Inc
51.80 USD 0.21 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSP за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.39, а максимальная — 52.55.
Следите за динамикой Insperity Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NSP
Дневной диапазон
51.39 52.55
Годовой диапазон
45.08 95.98
- Предыдущее закрытие
- 52.01
- Open
- 51.94
- Bid
- 51.80
- Ask
- 52.10
- Low
- 51.39
- High
- 52.55
- Объем
- 590
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -5.25%
- 6-месячное изменение
- -41.60%
- Годовое изменение
- -41.02%
