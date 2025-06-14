통화 / NSP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NSP: Insperity Inc
50.38 USD 1.06 (2.06%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NSP 환율이 오늘 -2.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.28이고 고가는 51.66이었습니다.
Insperity Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSP News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Insperity declares quarterly cash dividend of $0.60 per share
- Insperity dual lists shares on NYSE Texas while maintaining NYSE presence
- Voya Small Company Fund Q2 2025 Commentary
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- Insperity stock price target lowered to $74 by Roth/MKM on guidance cut
- Earnings Summary on Insperity
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Insperity stock hits 52-week low at 56.25 USD
- Insperity, Inc. (NSP) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Insperity shares fall 6% as guidance disappoints following Q2 earnings miss
- Insperity earnings missed by $0.15, revenue was in line with estimates
- Insperity Q2 2025 slides: Earnings plunge 70% despite worksite employee growth
- Insperity rebrands HR solutions portfolio to target SMB market
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Insperity launches contractor management platform with Wingspan
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Insperity stock hits 52-week low at 57.82 USD
- Insperity stock hits 52-week low at 59.59 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
일일 변동 비율
50.28 51.66
년간 변동
45.08 95.98
- 이전 종가
- 51.44
- 시가
- 51.66
- Bid
- 50.38
- Ask
- 50.68
- 저가
- 50.28
- 고가
- 51.66
- 볼륨
- 961
- 일일 변동
- -2.06%
- 월 변동
- -7.85%
- 6개월 변동
- -43.20%
- 년간 변동율
- -42.63%
20 9월, 토요일