NSP: Insperity Inc
51.44 USD 0.08 (0.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NSPの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり51.10の安値と52.43の高値で取引されました。
Insperity Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
51.10 52.43
1年のレンジ
45.08 95.98
- 以前の終値
- 51.36
- 始値
- 51.48
- 買値
- 51.44
- 買値
- 51.74
- 安値
- 51.10
- 高値
- 52.43
- 出来高
- 707
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- -5.91%
- 6ヶ月の変化
- -42.01%
- 1年の変化
- -41.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K