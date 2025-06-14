Währungen / NSP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NSP: Insperity Inc
51.44 USD 0.08 (0.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSP hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.10 bis zu einem Hoch von 52.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Insperity Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSP News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Insperity declares quarterly cash dividend of $0.60 per share
- Insperity dual lists shares on NYSE Texas while maintaining NYSE presence
- Voya Small Company Fund Q2 2025 Commentary
- Insperity Stock Drops 15% After Reporting Q2 Earnings Miss
- Insperity stock price target lowered to $74 by Roth/MKM on guidance cut
- Earnings Summary on Insperity
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Insperity stock hits 52-week low at 56.25 USD
- Insperity, Inc. (NSP) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Insperity shares fall 6% as guidance disappoints following Q2 earnings miss
- Insperity earnings missed by $0.15, revenue was in line with estimates
- Insperity Q2 2025 slides: Earnings plunge 70% despite worksite employee growth
- Insperity rebrands HR solutions portfolio to target SMB market
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Insperity launches contractor management platform with Wingspan
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Insperity stock hits 52-week low at 57.82 USD
- Insperity stock hits 52-week low at 59.59 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
Tagesspanne
51.10 52.43
Jahresspanne
45.08 95.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.36
- Eröffnung
- 51.48
- Bid
- 51.44
- Ask
- 51.74
- Tief
- 51.10
- Hoch
- 52.43
- Volumen
- 707
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- -5.91%
- 6-Monatsänderung
- -42.01%
- Jahresänderung
- -41.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K