Dövizler / NRDY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.35 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NRDY fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.29 ve Yüksek fiyatı olarak 1.39 aralığında işlem gördü.
Nerdy Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRDY haberleri
- Nerdy Inc’in hukuk müdürü 23.403 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23,403 in stock
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23k in stock
- Nerdy Inc’s CFO Pello sells $39,006 in stock
- Nerdy appoints Amazon veteran John Paszterko as chief operating officer
- Earnings call transcript: Nerdy Inc. Q2 2025 shows revenue dip, stock falls
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- Nerdy, Inc. (NRDY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nerdy earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Nerdy Inc. (NRDY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grand Canyon Education (LOPE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Nerdy Inc.: CFO Pello sells $47k in shares
- Nerdy Stock: Unattractive Risk-Reward (NYSE:NRDY)
- Nerdy Faces Execution Risks Despite Strong Q4 Results, Says Analyst - Nerdy (NYSE:NRDY)
- Why Nerdy Stock Tumbled Today
Günlük aralık
1.29 1.39
Yıllık aralık
0.75 2.18
- Önceki kapanış
- 1.35
- Açılış
- 1.37
- Satış
- 1.35
- Alış
- 1.65
- Düşük
- 1.29
- Yüksek
- 1.39
- Hacim
- 552
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 1.50%
- 6 aylık değişim
- -4.26%
- Yıllık değişim
- 37.76%
21 Eylül, Pazar