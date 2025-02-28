Валюты / NRDY
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.28 USD 0.02 (1.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRDY за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.26, а максимальная — 1.29.
Следите за динамикой Nerdy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.26 1.29
Годовой диапазон
0.75 2.18
- Предыдущее закрытие
- 1.30
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.26
- High
- 1.29
- Объем
- 378
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -3.76%
- 6-месячное изменение
- -9.22%
- Годовое изменение
- 30.61%
