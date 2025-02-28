Moedas / NRDY
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.33 USD 0.05 (3.91%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NRDY para hoje mudou para 3.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.26 e o mais alto foi 1.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Nerdy Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.26 1.33
Faixa anual
0.75 2.18
- Fechamento anterior
- 1.28
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Low
- 1.26
- High
- 1.33
- Volume
- 327
- Mudança diária
- 3.91%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -5.67%
- Mudança anual
- 35.71%
