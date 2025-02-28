Währungen / NRDY
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.31 USD 0.04 (2.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRDY hat sich für heute um -2.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.29 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nerdy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.29 1.39
Jahresspanne
0.75 2.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.35
- Eröffnung
- 1.37
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Tief
- 1.29
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- -2.96%
- Monatsänderung
- -1.50%
- 6-Monatsänderung
- -7.09%
- Jahresänderung
- 33.67%
