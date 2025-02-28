통화 / NRDY
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.35 USD 0.00 (0.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NRDY 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.29이고 고가는 1.39이었습니다.
Nerdy Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRDY News
- Nerdy Inc. 최고 법률 책임자, 23,403달러 상당의 주식 매도
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23,403 in stock
- 너디(NRDY) CFO 펠로, 39,006달러 상당의 주식 매도
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23k in stock
- Nerdy Inc’s CFO Pello sells $39,006 in stock
- Nerdy appoints Amazon veteran John Paszterko as chief operating officer
- Earnings call transcript: Nerdy Inc. Q2 2025 shows revenue dip, stock falls
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- Nerdy, Inc. (NRDY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nerdy earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Nerdy Inc. (NRDY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grand Canyon Education (LOPE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Nerdy Inc.: CFO Pello sells $47k in shares
- Nerdy Stock: Unattractive Risk-Reward (NYSE:NRDY)
- Nerdy Faces Execution Risks Despite Strong Q4 Results, Says Analyst - Nerdy (NYSE:NRDY)
- Why Nerdy Stock Tumbled Today
일일 변동 비율
1.29 1.39
년간 변동
0.75 2.18
- 이전 종가
- 1.35
- 시가
- 1.37
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- 저가
- 1.29
- 고가
- 1.39
- 볼륨
- 552
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 1.50%
- 6개월 변동
- -4.26%
- 년간 변동율
- 37.76%
20 9월, 토요일