货币 / NRDY
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.27 USD 0.01 (0.78%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NRDY汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点1.26和高点1.31进行交易。
关注Nerdy Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRDY新闻
- Nerdy appoints Amazon veteran John Paszterko as chief operating officer
- Earnings call transcript: Nerdy Inc. Q2 2025 shows revenue dip, stock falls
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- Nerdy, Inc. (NRDY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nerdy earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Nerdy Inc. (NRDY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grand Canyon Education (LOPE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Nerdy Inc.: CFO Pello sells $47k in shares
- Nerdy Stock: Unattractive Risk-Reward (NYSE:NRDY)
- Nerdy Faces Execution Risks Despite Strong Q4 Results, Says Analyst - Nerdy (NYSE:NRDY)
- Why Nerdy Stock Tumbled Today
日范围
1.26 1.31
年范围
0.75 2.18
- 前一天收盘价
- 1.28
- 开盘价
- 1.29
- 卖价
- 1.27
- 买价
- 1.57
- 最低价
- 1.26
- 最高价
- 1.31
- 交易量
- 426
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- -4.51%
- 6个月变化
- -9.93%
- 年变化
- 29.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值