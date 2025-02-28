通貨 / NRDY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NRDY: Nerdy Inc Class A
1.35 USD 0.07 (5.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NRDYの今日の為替レートは、5.47%変化しました。日中、通貨は1あたり1.26の安値と1.36の高値で取引されました。
Nerdy Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRDY News
- ナーディ社の法務責任者、株式23,403ドル分を売却
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23,403 in stock
- Nerdy Inc’s chief legal officer sells $23k in stock
- Nerdy Inc’s CFO Pello sells $39,006 in stock
- Nerdy appoints Amazon veteran John Paszterko as chief operating officer
- Earnings call transcript: Nerdy Inc. Q2 2025 shows revenue dip, stock falls
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- Nerdy, Inc. (NRDY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nerdy earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Nerdy Inc. (NRDY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grand Canyon Education (LOPE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Nerdy Inc.: CFO Pello sells $47k in shares
- Nerdy Stock: Unattractive Risk-Reward (NYSE:NRDY)
- Nerdy Faces Execution Risks Despite Strong Q4 Results, Says Analyst - Nerdy (NYSE:NRDY)
- Why Nerdy Stock Tumbled Today
1日のレンジ
1.26 1.36
1年のレンジ
0.75 2.18
- 以前の終値
- 1.28
- 始値
- 1.27
- 買値
- 1.35
- 買値
- 1.65
- 安値
- 1.26
- 高値
- 1.36
- 出来高
- 446
- 1日の変化
- 5.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- -4.26%
- 1年の変化
- 37.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K