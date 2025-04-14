NOM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedi 11.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.00 - 11.13 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. NOM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedi şu anda 11.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.41% ve USD değerlerini izler. NOM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NOM hisse senedi nasıl alınır? Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisselerini şu anki 11.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.13 ve Ask 11.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 1.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NOM fiyat hareketlerini takip edin.

NOM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.63 - 12.25 ve mevcut fiyatı 11.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.13 veya Ask 11.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.72% ve 6 aylık değişim oranı 8.48% değerlerini karşılaştırır. NOM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND hisse senedi yıllık olarak 12.25 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.63 - 12.25). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund performansını takip edin.

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.63 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.63 - 12.25 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NOM fiyat hareketlerini izleyin.