NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

11.13 USD 0.18 (1.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NOM fiyatı bugün 1.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.00 ve Yüksek fiyatı olarak 11.13 aralığında işlem gördü.

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

NOM haberleri

Sıkça sorulan sorular

NOM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedi 11.13 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.00 - 11.13 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. NOM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedi şu anda 11.13 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.41% ve USD değerlerini izler. NOM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NOM hisse senedi nasıl alınır?

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisselerini şu anki 11.13 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.13 ve Ask 11.43 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 1.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NOM fiyat hareketlerini takip edin.

NOM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.63 - 12.25 ve mevcut fiyatı 11.13 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.13 veya Ask 11.43 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.72% ve 6 aylık değişim oranı 8.48% değerlerini karşılaştırır. NOM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND hisse senedi yıllık olarak 12.25 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.63 - 12.25). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund performansını takip edin.

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.63 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.13 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.63 - 12.25 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NOM fiyat hareketlerini izleyin.

NOM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.95 ve yıllık değişim oranı 6.41% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
11.00 11.13
Yıllık aralık
9.63 12.25
Önceki kapanış
10.95
Açılış
11.00
Satış
11.13
Alış
11.43
Düşük
11.00
Yüksek
11.13
Hacim
5
Günlük değişim
1.64%
Aylık değişim
0.72%
6 aylık değişim
8.48%
Yıllık değişim
6.41%
