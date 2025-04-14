- Panoramica
NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund
Il tasso di cambio NOM ha avuto una variazione del 1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.00 e ad un massimo di 11.13.
Segui le dinamiche di Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NOM oggi?
Oggi le azioni Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund sono prezzate a 11.13. Viene scambiato all'interno di 11.00 - 11.13, la chiusura di ieri è stata 10.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund pagano dividendi?
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund è attualmente valutato a 11.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOM.
Come acquistare azioni NOM?
Puoi acquistare azioni Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund al prezzo attuale di 11.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.13 o 11.43, mentre 5 e 1.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NOM?
Investire in Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund implica considerare l'intervallo annuale 9.63 - 12.25 e il prezzo attuale 11.13. Molti confrontano 0.72% e 8.48% prima di effettuare ordini su 11.13 o 11.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND?
Il prezzo massimo di NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND nell'ultimo anno è stato 12.25. All'interno di 9.63 - 12.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND?
Il prezzo più basso di NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) nel corso dell'anno è stato 9.63. Confrontandolo con gli attuali 11.13 e 9.63 - 12.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOM?
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.95 e 6.41%.
