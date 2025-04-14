- Aperçu
NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund
Le taux de change de NOM a changé de 1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.00 et à un maximum de 11.13.
Suivez la dynamique Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NOM aujourd'hui ?
L'action Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund est cotée à 11.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.00 - 11.13, a clôturé hier à 10.95 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de NOM présente ces mises à jour.
L'action Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund est actuellement valorisé à 11.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NOM.
Comment acheter des actions NOM ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund au cours actuel de 11.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.13 ou de 11.43, le 5 et le 1.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NOM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NOM ?
Investir dans Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.63 - 12.25 et le prix actuel 11.13. Beaucoup comparent 0.72% et 8.48% avant de passer des ordres à 11.13 ou 11.43. Consultez le graphique du cours de NOM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND ?
Le cours le plus élevé de NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND l'année dernière était 12.25. Au cours de 9.63 - 12.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND ?
Le cours le plus bas de NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) sur l'année a été 9.63. Sa comparaison avec 11.13 et 9.63 - 12.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NOM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NOM a-t-elle été divisée ?
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.95 et 6.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.95
- Ouverture
- 11.00
- Bid
- 11.13
- Ask
- 11.43
- Plus Bas
- 11.00
- Plus Haut
- 11.13
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 1.64%
- Changement Mensuel
- 0.72%
- Changement à 6 Mois
- 8.48%
- Changement Annuel
- 6.41%
