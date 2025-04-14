报价部分
NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

11.13 USD 0.18 (1.64%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NOM汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点11.00和高点11.13进行交易。

关注Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

NOM新闻

常见问题解答

NOM股票今天的价格是多少？

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为11.13。它在11.00 - 11.13范围内交易，昨天的收盘价为10.95，交易量达到5。NOM的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund目前的价值为11.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.41%和USD。实时查看图表以跟踪NOM走势。

如何购买NOM股票？

您可以以11.13的当前价格购买Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在11.13或11.43附近，而5和1.18%显示市场活动。立即关注NOM的实时图表更新。

如何投资NOM股票？

投资Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围9.63 - 12.25和当前价格11.13。许多人在以11.13或11.43下订单之前，会比较0.72%和。实时查看NOM价格图表，了解每日变化。

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND的最高价格是12.25。在9.63 - 12.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund的绩效。

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND股票的最低价格是多少？

NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND（NOM）的最低价格为9.63。将其与当前的11.13和9.63 - 12.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOM股票是什么时候拆分的？

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.95和6.41%中可见。

日范围
11.00 11.13
年范围
9.63 12.25
前一天收盘价
10.95
开盘价
11.00
卖价
11.13
买价
11.43
最低价
11.00
最高价
11.13
交易量
5
日变化
1.64%
月变化
0.72%
6个月变化
8.48%
年变化
6.41%
