NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund
今日NOM汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点11.00和高点11.13进行交易。
关注Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOM新闻
- Nordic Mining Q3 2025 slides: Operational challenges delay production ramp-up
- 北欧矿业2025年第三季度财报电话会议：运营面临挑战
- Earnings call transcript: Nordic Mining Q3 2025 sees operational challenges
- Earnings call transcript: Nordic Mining Q2 2025 reveals operational loss, stock dips
- Nordic Mining Q2 2025 slides: First commercial revenue amid continued ramp-up challenges
- Earnings call transcript: Nordic Mining Q1 2025 sees cash flow boost
- Nordic Mining Q1 2025 presentation: First garnet shipment amid production ramp-up challenges
- NOM: Missouri State Municipal Bond CEF Rates A Sell (NOM)
常见问题解答
NOM股票今天的价格是多少？
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为11.13。它在11.00 - 11.13范围内交易，昨天的收盘价为10.95，交易量达到5。NOM的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund目前的价值为11.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.41%和USD。实时查看图表以跟踪NOM走势。
如何购买NOM股票？
您可以以11.13的当前价格购买Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在11.13或11.43附近，而5和1.18%显示市场活动。立即关注NOM的实时图表更新。
如何投资NOM股票？
投资Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围9.63 - 12.25和当前价格11.13。许多人在以11.13或11.43下订单之前，会比较0.72%和。实时查看NOM价格图表，了解每日变化。
NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND的最高价格是12.25。在9.63 - 12.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund的绩效。
NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND股票的最低价格是多少？
NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND（NOM）的最低价格为9.63。将其与当前的11.13和9.63 - 12.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NOM股票是什么时候拆分的？
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.95和6.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.95
- 开盘价
- 11.00
- 卖价
- 11.13
- 买价
- 11.43
- 最低价
- 11.00
- 最高价
- 11.13
- 交易量
- 5
- 日变化
- 1.64%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- 8.48%
- 年变化
- 6.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.3%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.9%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 420
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 550
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值