NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

11.13 USD 0.18 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOM за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.00, а максимальная — 11.13.

Следите за динамикой Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOM сегодня?

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund (NOM) сегодня оценивается на уровне 11.13. Инструмент торгуется в пределах 11.00 - 11.13, вчерашнее закрытие составило 10.95, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund?

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 11.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.41% и USD. Отслеживайте движения NOM на графике в реальном времени.

Как купить акции NOM?

Вы можете купить акции Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund (NOM) по текущей цене 11.13. Ордера обычно размещаются около 11.13 или 11.43, тогда как 5 и 1.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOM?

Инвестирование в Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.63 - 12.25 и текущей цены 11.13. Многие сравнивают 0.72% и 8.48% перед размещением ордеров на 11.13 или 11.43. Изучайте ежедневные изменения цены NOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND?

Самая высокая цена NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) за последний год составила 12.25. Акции заметно колебались в пределах 9.63 - 12.25, сравнение с 10.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND?

Самая низкая цена NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) за год составила 9.63. Сравнение с текущими 11.13 и 9.63 - 12.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOM?

В прошлом Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.95 и 6.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.00 11.13
Годовой диапазон
9.63 12.25
Предыдущее закрытие
10.95
Open
11.00
Bid
11.13
Ask
11.43
Low
11.00
High
11.13
Объем
5
Дневное изменение
1.64%
Месячное изменение
0.72%
6-месячное изменение
8.48%
Годовое изменение
6.41%
31 октября, пятница
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
12:30
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.9%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.3%
12:30
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.7%
12:30
USD
Расходы физических лиц м/м
Акт.
Прог.
0.3%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Индекс стоимости рабочей силы кв/кв
Акт.
Прог.
0.9%
Пред.
0.9%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
420
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
550
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.