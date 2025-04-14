- Visão do mercado
NOM: Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund
A taxa do NOM para hoje mudou para 1.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.00 e o mais alto foi 11.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NOM Notícias
- NOM: Missouri State Municipal Bond CEF Rates A Sell (NOM)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NOM hoje?
Hoje Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund (NOM) está avaliado em 11.13. O instrumento é negociado dentro de 11.00 - 11.13, o fechamento de ontem foi 10.95, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOM em tempo real.
As ações de Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund pagam dividendos?
Atualmente Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund está avaliado em 11.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.41% e USD. Monitore os movimentos de NOM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NOM?
Você pode comprar ações de Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund (NOM) pelo preço atual 11.13. Ordens geralmente são executadas perto de 11.13 ou 11.43, enquanto 5 e 1.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NOM?
Investir em Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund envolve considerar a faixa anual 9.63 - 12.25 e o preço atual 11.13. Muitos comparam 0.72% e 8.48% antes de enviar ordens em 11.13 ou 11.43. Estude as mudanças diárias de preço de NOM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND?
O maior preço de NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) no último ano foi 12.25. As ações oscilaram bastante dentro de 9.63 - 12.25, e a comparação com 10.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND?
O menor preço de NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND (NOM) no ano foi 9.63. A comparação com o preço atual 11.13 e 9.63 - 12.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOM?
No passado Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.95 e 6.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.95
- Open
- 11.00
- Bid
- 11.13
- Ask
- 11.43
- Low
- 11.00
- High
- 11.13
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 1.64%
- Mudança mensal
- 0.72%
- Mudança de 6 meses
- 8.48%
- Mudança anual
- 6.41%
