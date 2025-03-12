FiyatlarBölümler
Dövizler / NNAVW
Geri dön - Hisse senetleri

NNAVW: NextNav Inc - Warrant

6.9500 USD 0.2000 (2.80%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NNAVW fiyatı bugün -2.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.4600 ve Yüksek fiyatı olarak 7.2800 aralığında işlem gördü.

NextNav Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NNAVW haberleri

Günlük aralık
6.4600 7.2800
Yıllık aralık
2.7000 7.9000
Önceki kapanış
7.1500
Açılış
7.2800
Satış
6.9500
Alış
6.9530
Düşük
6.4600
Yüksek
7.2800
Hacim
119
Günlük değişim
-2.80%
Aylık değişim
-9.51%
6 aylık değişim
56.53%
Yıllık değişim
148.21%
21 Eylül, Pazar