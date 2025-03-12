CotationsSections
NNAVW: NextNav Inc - Warrant

6.9500 USD 0.2000 (2.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NNAVW a changé de -2.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.4600 et à un maximum de 7.2800.

Suivez la dynamique NextNav Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
6.4600 7.2800
Range Annuel
2.7000 7.9000
Clôture Précédente
7.1500
Ouverture
7.2800
Bid
6.9500
Ask
6.9530
Plus Bas
6.4600
Plus Haut
7.2800
Volume
119
Changement quotidien
-2.80%
Changement Mensuel
-9.51%
Changement à 6 Mois
56.53%
Changement Annuel
148.21%
