NNAVW: NextNav Inc - Warrant
6.9800 USD 0.2200 (3.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNAVW за сегодня изменился на -3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.8000, а максимальная — 7.0000.
Следите за динамикой NextNav Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.8000 7.0000
Годовой диапазон
2.7000 7.9000
- Предыдущее закрытие
- 7.2000
- Open
- 6.9600
- Bid
- 6.9800
- Ask
- 6.9830
- Low
- 6.8000
- High
- 7.0000
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -3.06%
- Месячное изменение
- -9.11%
- 6-месячное изменение
- 57.21%
- Годовое изменение
- 149.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.