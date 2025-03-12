QuotazioniSezioni
Valute / NNAVW
Tornare a Azioni

NNAVW: NextNav Inc - Warrant

6.9500 USD 0.2000 (2.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NNAVW ha avuto una variazione del -2.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.4600 e ad un massimo di 7.2800.

Segui le dinamiche di NextNav Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NNAVW News

Intervallo Giornaliero
6.4600 7.2800
Intervallo Annuale
2.7000 7.9000
Chiusura Precedente
7.1500
Apertura
7.2800
Bid
6.9500
Ask
6.9530
Minimo
6.4600
Massimo
7.2800
Volume
119
Variazione giornaliera
-2.80%
Variazione Mensile
-9.51%
Variazione Semestrale
56.53%
Variazione Annuale
148.21%
20 settembre, sabato