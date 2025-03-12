Valute / NNAVW
NNAVW: NextNav Inc - Warrant
6.9500 USD 0.2000 (2.80%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NNAVW ha avuto una variazione del -2.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.4600 e ad un massimo di 7.2800.
Segui le dinamiche di NextNav Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.4600 7.2800
Intervallo Annuale
2.7000 7.9000
- Chiusura Precedente
- 7.1500
- Apertura
- 7.2800
- Bid
- 6.9500
- Ask
- 6.9530
- Minimo
- 6.4600
- Massimo
- 7.2800
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- -2.80%
- Variazione Mensile
- -9.51%
- Variazione Semestrale
- 56.53%
- Variazione Annuale
- 148.21%
20 settembre, sabato