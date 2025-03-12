Währungen / NNAVW
NNAVW: NextNav Inc - Warrant
7.1500 USD 0.0700 (0.97%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNAVW hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.9400 bis zu einem Hoch von 7.3700 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextNav Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.9400 7.3700
Jahresspanne
2.7000 7.9000
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.2200
- Eröffnung
- 7.2000
- Bid
- 7.1500
- Ask
- 7.1530
- Tief
- 6.9400
- Hoch
- 7.3700
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- -6.90%
- 6-Monatsänderung
- 61.04%
- Jahresänderung
- 155.36%
