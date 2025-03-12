KurseKategorien
NNAVW: NextNav Inc - Warrant

7.1500 USD 0.0700 (0.97%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NNAVW hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.9400 bis zu einem Hoch von 7.3700 gehandelt.

Verfolgen Sie die NextNav Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
6.9400 7.3700
Jahresspanne
2.7000 7.9000
Vorheriger Schlusskurs
7.2200
Eröffnung
7.2000
Bid
7.1500
Ask
7.1530
Tief
6.9400
Hoch
7.3700
Volumen
148
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
-6.90%
6-Monatsänderung
61.04%
Jahresänderung
155.36%
