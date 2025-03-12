クォートセクション
通貨 / NNAVW
株に戻る

NNAVW: NextNav Inc - Warrant

7.1500 USD 0.0700 (0.97%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NNAVWの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり6.9400の安値と7.3700の高値で取引されました。

NextNav Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NNAVW News

1日のレンジ
6.9400 7.3700
1年のレンジ
2.7000 7.9000
以前の終値
7.2200
始値
7.2000
買値
7.1500
買値
7.1530
安値
6.9400
高値
7.3700
出来高
148
1日の変化
-0.97%
1ヶ月の変化
-6.90%
6ヶ月の変化
61.04%
1年の変化
155.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K