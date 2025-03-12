通貨 / NNAVW
NNAVW: NextNav Inc - Warrant
7.1500 USD 0.0700 (0.97%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NNAVWの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり6.9400の安値と7.3700の高値で取引されました。
NextNav Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.9400 7.3700
1年のレンジ
2.7000 7.9000
- 以前の終値
- 7.2200
- 始値
- 7.2000
- 買値
- 7.1500
- 買値
- 7.1530
- 安値
- 6.9400
- 高値
- 7.3700
- 出来高
- 148
- 1日の変化
- -0.97%
- 1ヶ月の変化
- -6.90%
- 6ヶ月の変化
- 61.04%
- 1年の変化
- 155.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K