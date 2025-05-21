Dövizler / NINE
NINE: Nine Energy Service Inc
0.65 USD 0.01 (1.52%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NINE fiyatı bugün -1.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.64 ve Yüksek fiyatı olarak 0.66 aralığında işlem gördü.
Nine Energy Service Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nine Energy Service, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NINE)
- Nine Energy Q2 2025 slides: Technology focus drives growth amid market challenges
- Nine Energy earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nine Energy Service Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Nine Energy outlook revised to negative at S&P amid cash flow concerns
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Nine Energy stock plunges to 52-week low of $0.49 amid market challenges
- Nine Energy stock hits 52-week low at $0.56 amid market challenges
Günlük aralık
0.64 0.66
Yıllık aralık
0.44 1.87
- Önceki kapanış
- 0.66
- Açılış
- 0.66
- Satış
- 0.65
- Alış
- 0.95
- Düşük
- 0.64
- Yüksek
- 0.66
- Hacim
- 212
- Günlük değişim
- -1.52%
- Aylık değişim
- -4.41%
- 6 aylık değişim
- -42.98%
- Yıllık değişim
- -43.48%
21 Eylül, Pazar