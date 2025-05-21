Währungen / NINE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NINE: Nine Energy Service Inc
0.64 USD 0.02 (3.03%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NINE hat sich für heute um -3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.64 bis zu einem Hoch von 0.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nine Energy Service Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NINE News
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nine Energy Service, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NINE)
- Nine Energy Q2 2025 slides: Technology focus drives growth amid market challenges
- Nine Energy earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nine Energy Service Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Nine Energy outlook revised to negative at S&P amid cash flow concerns
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Nine Energy stock plunges to 52-week low of $0.49 amid market challenges
- Nine Energy stock hits 52-week low at $0.56 amid market challenges
Tagesspanne
0.64 0.66
Jahresspanne
0.44 1.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.66
- Eröffnung
- 0.66
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Tief
- 0.64
- Hoch
- 0.66
- Volumen
- 140
- Tagesänderung
- -3.03%
- Monatsänderung
- -5.88%
- 6-Monatsänderung
- -43.86%
- Jahresänderung
- -44.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K