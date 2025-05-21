KurseKategorien
NINE: Nine Energy Service Inc

0.64 USD 0.02 (3.03%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NINE hat sich für heute um -3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.64 bis zu einem Hoch von 0.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nine Energy Service Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.64 0.66
Jahresspanne
0.44 1.87
Vorheriger Schlusskurs
0.66
Eröffnung
0.66
Bid
0.64
Ask
0.94
Tief
0.64
Hoch
0.66
Volumen
140
Tagesänderung
-3.03%
Monatsänderung
-5.88%
6-Monatsänderung
-43.86%
Jahresänderung
-44.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K