Валюты / NINE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NINE: Nine Energy Service Inc
0.71 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NINE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.70, а максимальная — 0.72.
Следите за динамикой Nine Energy Service Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NINE
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nine Energy Service, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NINE)
- Nine Energy Q2 2025 slides: Technology focus drives growth amid market challenges
- Nine Energy earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nine Energy Service Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Nine Energy outlook revised to negative at S&P amid cash flow concerns
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Nine Energy stock plunges to 52-week low of $0.49 amid market challenges
- Nine Energy stock hits 52-week low at $0.56 amid market challenges
Дневной диапазон
0.70 0.72
Годовой диапазон
0.44 1.87
- Предыдущее закрытие
- 0.71
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.71
- Ask
- 1.01
- Low
- 0.70
- High
- 0.72
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.41%
- 6-месячное изменение
- -37.72%
- Годовое изменение
- -38.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.