NINE: Nine Energy Service Inc
0.66 USD 0.03 (4.35%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NINEの今日の為替レートは、-4.35%変化しました。日中、通貨は1あたり0.65の安値と0.69の高値で取引されました。
Nine Energy Service Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NINE News
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nine Energy Service, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NINE)
- Nine Energy Q2 2025 slides: Technology focus drives growth amid market challenges
- Nine Energy earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nine Energy Service Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Nine Energy outlook revised to negative at S&P amid cash flow concerns
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Nine Energy stock plunges to 52-week low of $0.49 amid market challenges
- Nine Energy stock hits 52-week low at $0.56 amid market challenges
1日のレンジ
0.65 0.69
1年のレンジ
0.44 1.87
- 以前の終値
- 0.69
- 始値
- 0.69
- 買値
- 0.66
- 買値
- 0.96
- 安値
- 0.65
- 高値
- 0.69
- 出来高
- 371
- 1日の変化
- -4.35%
- 1ヶ月の変化
- -2.94%
- 6ヶ月の変化
- -42.11%
- 1年の変化
- -42.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K