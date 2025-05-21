Moedas / NINE
NINE: Nine Energy Service Inc
0.66 USD 0.03 (4.35%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NINE para hoje mudou para -4.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.65 e o mais alto foi 0.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Nine Energy Service Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NINE Notícias
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nine Energy Service, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NINE)
- Nine Energy Q2 2025 slides: Technology focus drives growth amid market challenges
- Nine Energy earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nine Energy Service Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Nine Energy outlook revised to negative at S&P amid cash flow concerns
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Nine Energy stock plunges to 52-week low of $0.49 amid market challenges
- Nine Energy stock hits 52-week low at $0.56 amid market challenges
Faixa diária
0.65 0.69
Faixa anual
0.44 1.87
- Fechamento anterior
- 0.69
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Low
- 0.65
- High
- 0.69
- Volume
- 371
- Mudança diária
- -4.35%
- Mudança mensal
- -2.94%
- Mudança de 6 meses
- -42.11%
- Mudança anual
- -42.61%
