Devises / NINE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NINE: Nine Energy Service Inc
0.65 USD 0.01 (1.52%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NINE a changé de -1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.64 et à un maximum de 0.66.
Suivez la dynamique Nine Energy Service Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NINE Nouvelles
- Nine Energy Service, Inc. (NINE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nine Energy Service, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NINE)
- Nine Energy Q2 2025 slides: Technology focus drives growth amid market challenges
- Nine Energy earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Nine Energy Service (NINE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nine Energy Service Announces Timing of Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Nine Energy outlook revised to negative at S&P amid cash flow concerns
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Nine Energy stock plunges to 52-week low of $0.49 amid market challenges
- Nine Energy stock hits 52-week low at $0.56 amid market challenges
Range quotidien
0.64 0.66
Range Annuel
0.44 1.87
- Clôture Précédente
- 0.66
- Ouverture
- 0.66
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Plus Bas
- 0.64
- Plus Haut
- 0.66
- Volume
- 212
- Changement quotidien
- -1.52%
- Changement Mensuel
- -4.41%
- Changement à 6 Mois
- -42.98%
- Changement Annuel
- -43.48%
20 septembre, samedi