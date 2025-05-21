货币 / NINE
NINE: Nine Energy Service Inc
0.69 USD 0.02 (2.82%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NINE汇率已更改-2.82%。当日，交易品种以低点0.67和高点0.71进行交易。
关注Nine Energy Service Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
0.67 0.71
年范围
0.44 1.87
- 前一天收盘价
- 0.71
- 开盘价
- 0.70
- 卖价
- 0.69
- 买价
- 0.99
- 最低价
- 0.67
- 最高价
- 0.71
- 交易量
- 300
- 日变化
- -2.82%
- 月变化
- 1.47%
- 6个月变化
- -39.47%
- 年变化
- -40.00%
