NHIC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün NewHold Investment Corp. II hisse senedi 10.36 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.35 - 10.37 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11 değerine ulaştı. NHIC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

NewHold Investment Corp. II hisse senedi temettü ödüyor mu? NewHold Investment Corp. II hisse senedi şu anda 10.36 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.57% ve USD değerlerini izler. NHIC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NHIC hisse senedi nasıl alınır? NewHold Investment Corp. II hisselerini şu anki 10.36 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.36 ve Ask 10.66 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NHIC fiyat hareketlerini takip edin.

NHIC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? NewHold Investment Corp. II hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.86 - 10.70 ve mevcut fiyatı 10.36 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.36 veya Ask 10.66 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 1.87% değerlerini karşılaştırır. NHIC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

NewHold Investment Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? NewHold Investment Corp. II hisse senedi yıllık olarak 10.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.86 - 10.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak NewHold Investment Corp. II performansını takip edin.

NewHold Investment Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? NewHold Investment Corp. II (NHIC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.36 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.86 - 10.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NHIC fiyat hareketlerini izleyin.