- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NHIC: NewHold Investment Corp. II
A taxa do NHIC para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.35 e o mais alto foi 10.37.
Veja a dinâmica do par de moedas NewHold Investment Corp. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NHIC hoje?
Hoje NewHold Investment Corp. II (NHIC) está avaliado em 10.36. O instrumento é negociado dentro de 10.35 - 10.37, o fechamento de ontem foi 10.39, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NHIC em tempo real.
As ações de NewHold Investment Corp. II pagam dividendos?
Atualmente NewHold Investment Corp. II está avaliado em 10.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.57% e USD. Monitore os movimentos de NHIC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NHIC?
Você pode comprar ações de NewHold Investment Corp. II (NHIC) pelo preço atual 10.36. Ordens geralmente são executadas perto de 10.36 ou 10.66, enquanto 11 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NHIC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NHIC?
Investir em NewHold Investment Corp. II envolve considerar a faixa anual 9.86 - 10.70 e o preço atual 10.36. Muitos comparam 0.00% e 1.87% antes de enviar ordens em 10.36 ou 10.66. Estude as mudanças diárias de preço de NHIC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NewHold Investment Corp. II?
O maior preço de NewHold Investment Corp. II (NHIC) no último ano foi 10.70. As ações oscilaram bastante dentro de 9.86 - 10.70, e a comparação com 10.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NewHold Investment Corp. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NewHold Investment Corp. II?
O menor preço de NewHold Investment Corp. II (NHIC) no ano foi 9.86. A comparação com o preço atual 10.36 e 9.86 - 10.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NHIC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NHIC?
No passado NewHold Investment Corp. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.39 e 1.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.39
- Open
- 10.36
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Low
- 10.35
- High
- 10.37
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 1.87%
- Mudança anual
- 1.57%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.