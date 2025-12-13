NHIC股票今天的价格是多少？ NewHold Investment Corp. II股票今天的定价为10.36。它在10.35 - 10.39范围内交易，昨天的收盘价为10.36，交易量达到4。NHIC的实时价格图表显示了这些更新。

NewHold Investment Corp. II股票是否支付股息？ NewHold Investment Corp. II目前的价值为10.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.57%和USD。实时查看图表以跟踪NHIC走势。

如何购买NHIC股票？ 您可以以10.36的当前价格购买NewHold Investment Corp. II股票。订单通常设置在10.36或10.66附近，而4和-0.29%显示市场活动。立即关注NHIC的实时图表更新。

如何投资NHIC股票？ 投资NewHold Investment Corp. II需要考虑年度范围9.86 - 10.70和当前价格10.36。许多人在以10.36或10.66下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NHIC价格图表，了解每日变化。

NewHold Investment Corp. II股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NewHold Investment Corp. II的最高价格是10.70。在9.86 - 10.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NewHold Investment Corp. II的绩效。

NewHold Investment Corp. II股票的最低价格是多少？ NewHold Investment Corp. II（NHIC）的最低价格为9.86。将其与当前的10.36和9.86 - 10.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NHIC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。