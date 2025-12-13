NHIC: NewHold Investment Corp. II
今日NHIC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.35和高点10.39进行交易。
关注NewHold Investment Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NHIC股票今天的价格是多少？
NewHold Investment Corp. II股票今天的定价为10.36。它在10.35 - 10.39范围内交易，昨天的收盘价为10.36，交易量达到4。NHIC的实时价格图表显示了这些更新。
NewHold Investment Corp. II股票是否支付股息？
NewHold Investment Corp. II目前的价值为10.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.57%和USD。实时查看图表以跟踪NHIC走势。
如何购买NHIC股票？
您可以以10.36的当前价格购买NewHold Investment Corp. II股票。订单通常设置在10.36或10.66附近，而4和-0.29%显示市场活动。立即关注NHIC的实时图表更新。
如何投资NHIC股票？
投资NewHold Investment Corp. II需要考虑年度范围9.86 - 10.70和当前价格10.36。许多人在以10.36或10.66下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NHIC价格图表，了解每日变化。
NewHold Investment Corp. II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NewHold Investment Corp. II的最高价格是10.70。在9.86 - 10.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NewHold Investment Corp. II的绩效。
NewHold Investment Corp. II股票的最低价格是多少？
NewHold Investment Corp. II（NHIC）的最低价格为9.86。将其与当前的10.36和9.86 - 10.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NHIC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NHIC股票是什么时候拆分的？
NewHold Investment Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.36和1.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.36
- 开盘价
- 10.39
- 卖价
- 10.36
- 买价
- 10.66
- 最低价
- 10.35
- 最高价
- 10.39
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.87%
- 年变化
- 1.57%