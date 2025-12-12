- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NHIC: NewHold Investment Corp. II
Курс NHIC за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.39, а максимальная — 10.39.
Следите за динамикой NewHold Investment Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NHIC сегодня?
NewHold Investment Corp. II (NHIC) сегодня оценивается на уровне 10.39. Инструмент торгуется в пределах 10.39 - 10.39, вчерашнее закрытие составило 10.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NHIC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NewHold Investment Corp. II?
NewHold Investment Corp. II в настоящее время оценивается в 10.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.86% и USD. Отслеживайте движения NHIC на графике в реальном времени.
Как купить акции NHIC?
Вы можете купить акции NewHold Investment Corp. II (NHIC) по текущей цене 10.39. Ордера обычно размещаются около 10.39 или 10.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NHIC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NHIC?
Инвестирование в NewHold Investment Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.70 и текущей цены 10.39. Многие сравнивают 0.29% и 2.16% перед размещением ордеров на 10.39 или 10.69. Изучайте ежедневные изменения цены NHIC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NewHold Investment Corp. II?
Самая высокая цена NewHold Investment Corp. II (NHIC) за последний год составила 10.70. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.70, сравнение с 10.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NewHold Investment Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NewHold Investment Corp. II?
Самая низкая цена NewHold Investment Corp. II (NHIC) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.39 и 9.86 - 10.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NHIC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NHIC?
В прошлом NewHold Investment Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.36 и 1.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.36
- Open
- 10.39
- Bid
- 10.39
- Ask
- 10.69
- Low
- 10.39
- High
- 10.39
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 2.16%
- Годовое изменение
- 1.86%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.