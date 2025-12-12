КотировкиРазделы
NHIC: NewHold Investment Corp. II

10.39 USD 0.03 (0.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NHIC за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.39, а максимальная — 10.39.

Следите за динамикой NewHold Investment Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NHIC сегодня?

NewHold Investment Corp. II (NHIC) сегодня оценивается на уровне 10.39. Инструмент торгуется в пределах 10.39 - 10.39, вчерашнее закрытие составило 10.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NHIC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NewHold Investment Corp. II?

NewHold Investment Corp. II в настоящее время оценивается в 10.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.86% и USD. Отслеживайте движения NHIC на графике в реальном времени.

Как купить акции NHIC?

Вы можете купить акции NewHold Investment Corp. II (NHIC) по текущей цене 10.39. Ордера обычно размещаются около 10.39 или 10.69, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NHIC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NHIC?

Инвестирование в NewHold Investment Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.86 - 10.70 и текущей цены 10.39. Многие сравнивают 0.29% и 2.16% перед размещением ордеров на 10.39 или 10.69. Изучайте ежедневные изменения цены NHIC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NewHold Investment Corp. II?

Самая высокая цена NewHold Investment Corp. II (NHIC) за последний год составила 10.70. Акции заметно колебались в пределах 9.86 - 10.70, сравнение с 10.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NewHold Investment Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NewHold Investment Corp. II?

Самая низкая цена NewHold Investment Corp. II (NHIC) за год составила 9.86. Сравнение с текущими 10.39 и 9.86 - 10.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NHIC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NHIC?

В прошлом NewHold Investment Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.36 и 1.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.39 10.39
Годовой диапазон
9.86 10.70
Предыдущее закрытие
10.36
Open
10.39
Bid
10.39
Ask
10.69
Low
10.39
High
10.39
Объем
1
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
2.16%
Годовое изменение
1.86%
