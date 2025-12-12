- 概要
NHIC: ニューホールド・インベストメントIII
NHICの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり10.39の安値と10.39の高値で取引されました。
ニューホールド・インベストメントIIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NHIC株の現在の価格は？
ニューホールド・インベストメントIIIの株価は本日10.39です。10.39 - 10.39内で取引され、前日の終値は10.36、取引量は1に達しました。NHICのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ニューホールド・インベストメントIIIの株は配当を出しますか？
ニューホールド・インベストメントIIIの現在の価格は10.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.86%やUSDにも注目します。NHICの動きはライブチャートで確認できます。
NHIC株を買う方法は？
ニューホールド・インベストメントIIIの株は現在10.39で購入可能です。注文は通常10.39または10.69付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。NHICの最新情報はライブチャートで確認できます。
NHIC株に投資する方法は？
ニューホールド・インベストメントIIIへの投資では、年間の値幅9.86 - 10.70と現在の10.39を考慮します。注文は多くの場合10.39や10.69で行われる前に、0.29%や2.16%と比較されます。NHICの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ニューホールド・インベストメントIIIの株の最高値は？
ニューホールド・インベストメントIIIの過去1年の最高値は10.70でした。9.86 - 10.70内で株価は大きく変動し、10.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ニューホールド・インベストメントIIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ニューホールド・インベストメントIIIの株の最低値は？
ニューホールド・インベストメントIII(NHIC)の年間最安値は9.86でした。現在の10.39や9.86 - 10.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NHICの動きはライブチャートで確認できます。
NHICの株式分割はいつ行われましたか？
ニューホールド・インベストメントIIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.36、1.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.36
- 始値
- 10.39
- 買値
- 10.39
- 買値
- 10.69
- 安値
- 10.39
- 高値
- 10.39
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.29%
- 6ヶ月の変化
- 2.16%
- 1年の変化
- 1.86%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
