NHIC: NewHold Investment Corp. II
Il tasso di cambio NHIC ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.35 e ad un massimo di 10.37.
Segui le dinamiche di NewHold Investment Corp. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NHIC oggi?
Oggi le azioni NewHold Investment Corp. II sono prezzate a 10.36. Viene scambiato all'interno di 10.35 - 10.37, la chiusura di ieri è stata 10.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NHIC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NewHold Investment Corp. II pagano dividendi?
NewHold Investment Corp. II è attualmente valutato a 10.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NHIC.
Come acquistare azioni NHIC?
Puoi acquistare azioni NewHold Investment Corp. II al prezzo attuale di 10.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.36 o 10.66, mentre 11 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NHIC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NHIC?
Investire in NewHold Investment Corp. II implica considerare l'intervallo annuale 9.86 - 10.70 e il prezzo attuale 10.36. Molti confrontano 0.00% e 1.87% prima di effettuare ordini su 10.36 o 10.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NHIC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NewHold Investment Corp. II?
Il prezzo massimo di NewHold Investment Corp. II nell'ultimo anno è stato 10.70. All'interno di 9.86 - 10.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NewHold Investment Corp. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NewHold Investment Corp. II?
Il prezzo più basso di NewHold Investment Corp. II (NHIC) nel corso dell'anno è stato 9.86. Confrontandolo con gli attuali 10.36 e 9.86 - 10.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NHIC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NHIC?
NewHold Investment Corp. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.39 e 1.57%.
- Chiusura Precedente
- 10.39
- Apertura
- 10.36
- Bid
- 10.36
- Ask
- 10.66
- Minimo
- 10.35
- Massimo
- 10.37
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 1.87%
- Variazione Annuale
- 1.57%
