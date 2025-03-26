Dövizler / NEWTI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.99 USD 0.09 (0.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEWTI fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.95 ve Yüksek fiyatı olarak 24.99 aralığında işlem gördü.
NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTI haberleri
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
Günlük aralık
24.95 24.99
Yıllık aralık
23.90 26.56
- Önceki kapanış
- 24.90
- Açılış
- 24.96
- Satış
- 24.99
- Alış
- 25.29
- Düşük
- 24.95
- Yüksek
- 24.99
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.36%
- Aylık değişim
- 0.08%
- 6 aylık değişim
- -0.12%
- Yıllık değişim
- -1.03%
21 Eylül, Pazar