통화 / NEWTI
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.99 USD 0.09 (0.36%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEWTI 환율이 오늘 0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.95이고 고가는 24.99이었습니다.
NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.95 24.99
년간 변동
23.90 26.56
- 이전 종가
- 24.90
- 시가
- 24.96
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- 저가
- 24.95
- 고가
- 24.99
- 볼륨
- 4
- 일일 변동
- 0.36%
- 월 변동
- 0.08%
- 6개월 변동
- -0.12%
- 년간 변동율
- -1.03%
20 9월, 토요일