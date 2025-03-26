Währungen / NEWTI
NEWTI: NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028
24.90 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEWTI hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.90 bis zu einem Hoch von 24.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewtekOne Inc - 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTI News
Tagesspanne
24.90 24.97
Jahresspanne
23.90 26.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.94
- Eröffnung
- 24.95
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Tief
- 24.90
- Hoch
- 24.97
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- -0.28%
- 6-Monatsänderung
- -0.48%
- Jahresänderung
- -1.39%
